Защитник «Трактора» Карпухин дисквалифицирован на один матч за драку

Защитник «Трактора» Илья Карпухин дисквалифицирован на один матч за драку, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«В соответствии с п. 4.4.3 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут), если он наказан в матче по п. 3.1 (драка), а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.4 (признан зачинщиком в драке), 3.6 (признан зачинщиком в драке в последние пять минут или в дополнительное время), 3.7 (признан агрессором в драке), 3.8 (признан одновременно зачинщиком и агрессором в драке), получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Трактора» Илья Карпухин оштрафован и пропустит ближайшую игру своей команды», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, в матче с «Витязем» (3:4 Б) подрались защитник челябинцев Карпухин и нападающий хозяев Никита Гончаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».