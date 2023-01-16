Голкипера «Рейнджерс» Шестёркина признали третьей звездой матча с «Монреалем»

Российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина признали третьей звездой матча с «Монреаль Канадиенс» (1:2), сообщает пресс-служба канадского клуба.

Россиянин отразил 29 бросков из 31, его команда уступила со счётом 1:2.



Первой звездой стал голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо (38 сейвов), второй звездой признали форварда «Монреаля» Коула Кофилда, набравшего 2 (1+1) очка.

В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 33 матчах в НХЛ, в которых одержал 20 побед с 91,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,43.

«Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 44 матчей. В следующей игре клуб отправится в гости к «Коламбус Блю Джекетс».