Голкипера «Рейнджерс» Шестёркина признали третьей звездой матча с «Монреалем»
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Российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина признали третьей звездой матча с «Монреаль Канадиенс» (1:2), сообщает пресс-служба канадского клуба.
Россиянин отразил 29 бросков из 31, его команда уступила со счётом 1:2.
Первой звездой стал голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо (38 сейвов), второй звездой признали форварда «Монреаля» Коула Кофилда, набравшего 2 (1+1) очка.
В нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 33 матчах в НХЛ, в которых одержал 20 побед с 91,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,43.
«Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 44 матчей. В следующей игре клуб отправится в гости к «Коламбус Блю Джекетс».
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