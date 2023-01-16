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Экс-тафгай Тай Доми выразил соболезнования по поводу смерти Джино Оджика

Экс-тафгай Тай Доми выразил соболезнования по поводу смерти Джино Оджика
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Канадский экс-тафгай Тай Доми выразил соболезнования по поводу смерти хоккеиста Джино Оджика.

«Один из лучших парней, который делал это. Один из самых уважаемых и милосердных парней. Мои глубочайшие соболезнования друзьям, поклонникам и семье Джино», — написал Доми в своём «твиттере».

Напомним, сегодня стало известно о смерти бывшего тафгая клубов НХЛ и «личного телохранителя Павла Буре» в «Ванкувере» Оджика. Он умер в возрасте 52 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у Оджика была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Её следствием являются аномальные белковые отложения в сердце.

Позже первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал смерть Оджика.

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