Рейтинг тренеров КХЛ: Мартемьянов — новый лидер, Билялетдинов уже в четвёрке лучших
Поделиться
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|1 (6)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|2 (3)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|3 (1)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|4 (8)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|5 (5)
|Роман Ротенберг
|СКА
|6 (7)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|7 (2)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|8 (4)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|9 (15)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|10 (12)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|11 (11)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12 (9)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|13 (19)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|14 (10)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|15 (13)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|16 (18)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|17 (21)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|18 (17)
|Игорь Гришин
|«Спартак»
|19 (16)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|20 (20)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|21 (14)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|22 (22)
|Сергей Светлов
|ХК «Сочи»
Комментарии
- 16 января 2023
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:02
-
14:46
-
14:24
-
13:59
-
13:26
-
13:19
-
12:51
-
12:38
-
12:11
-
11:51
-
11:20
-
11:07
-
11:01
-
10:46
-
10:38
-
10:29
-
10:21
-
09:45
-
09:31
-
09:14
-
08:55
-
08:35
-
08:26
-
08:14
-
04:10
-
03:57
-
03:48
-
03:32
-
02:42
-
01:42
- 15 января 2023
-
23:45
-
23:30
Партнерский контент