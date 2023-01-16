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Рейтинг тренеров КХЛ: Мартемьянов — новый лидер, Билялетдинов уже в четвёрке лучших

Рейтинг тренеров КХЛ: Мартемьянов — новый лидер, Билялетдинов уже в четвёрке лучших
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (6)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
2 (3)Сергей ФёдоровЦСКА
3 (1)Игорь Ларионов«Торпедо»
4 (8)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
5 (5)Роман РотенбергСКА
6 (7)Алексей Кудашов«Динамо» М
7 (2)Михаил Кравец«Авангард»
8 (4)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
9 (15)Леонид Тамбиев«Адмирал»
10 (12)Вячеслав Буцаев«Витязь»
11 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (9)Игорь Никитин«Локомотив»
13 (19)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
14 (10)Илья Воробьёв«Металлург»
15 (13)Вадим Епанчинцев«Амур»
16 (18)Анвар Гатиятулин«Трактор»
17 (21)Грег Айрленд«Куньлунь»
18 (17)Игорь Гришин«Спартак»
19 (16)Андрей Разин«Северсталь»
20 (20)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
21 (14)Андрей Скабелка«Барыс»
22 (22)Сергей СветловХК «Сочи»
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