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«Салават» поздравил самого пожилого болельщика клуба с 95-летием

«Салават» поздравил самого пожилого болельщика клуба с 95-летием
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«Салават Юлаев» поздравил самого пожилого болельщика команды с 95-летием. Уфимский клуб послал опытному фанату несколько памятных подарков.

«Самый верный болельщик!

95 лет — столько исполнилось самому пожилому болельщику «Салавата Юлаева» Рашиту Файзуллину. Он живёт в Салаватском районе и смотрит каждый матч нашей команды.

«Салават Юлаев» подарил Рашиту Хужиевичу джерси клуба с автографами хоккеистов и поздравительную открытку! Илья Ежов лично передал подарок внуку ветерана», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале уфимцев.

Напомним, «Салават Юлаев» был основан в 1961 году в Уфе — столице Республики Башкортостан. За годы существования уфимский клуб является двукратным чемпионом России (2007/2008, 2010/2011) и обладателем Кубка Гагарина (2010/2011).

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