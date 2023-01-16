«Салават» поздравил самого пожилого болельщика клуба с 95-летием

«Салават Юлаев» поздравил самого пожилого болельщика команды с 95-летием. Уфимский клуб послал опытному фанату несколько памятных подарков.

«Самый верный болельщик!



95 лет — столько исполнилось самому пожилому болельщику «Салавата Юлаева» Рашиту Файзуллину. Он живёт в Салаватском районе и смотрит каждый матч нашей команды.



«Салават Юлаев» подарил Рашиту Хужиевичу джерси клуба с автографами хоккеистов и поздравительную открытку! Илья Ежов лично передал подарок внуку ветерана», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале уфимцев.

Напомним, «Салават Юлаев» был основан в 1961 году в Уфе — столице Республики Башкортостан. За годы существования уфимский клуб является двукратным чемпионом России (2007/2008, 2010/2011) и обладателем Кубка Гагарина (2010/2011).