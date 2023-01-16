«Оправданий нет». Гурьянов — главное разочарование сезона «Далласа» по версии The Athletic

Журналист The Athletic Саад Юсуф назвал российского нападающего Дениса Гурьянова самым большим разочарованием сезона для «Даллас Старз».

«В «Далласе» у Гурьянова наконец-то закончились оправдания. Он продемонстрировал большой потенциал в качестве новичка в 2020 году, когда лидировал в команде по количеству голов, и, очевидно, у него довольно много навыков. На него возлагались большие надежды в системе Пита Дебура, которая была добра почти ко всем, но он просто не смог показать всё на льду. Неспособность Гурьянова стать правым крайним нападающим для второго-третьего звена, в котором он, как ожидалось, должен быть играть, привела к эффекту домино. Это создало для «звёзд» потребность, которую им нужно будет как-то удовлетворить», — приводит слова Юсуфа The Athletic.

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