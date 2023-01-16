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«Сибирь» обыграла «Барыс» и сравнялась по очкам с лидирующим на Востоке «Автомобилистом»

«Сибирь» обыграла «Барыс» и сравнялась по очкам с лидирующим на Востоке «Автомобилистом»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сагадеев – 05:40 (5x5)   1:1 Голубев (Мёрфи) – 17:47 (5x5)   1:2 Шаров (Основин) – 42:01 (5x5)

На шестой минуте Антон Сагадеев вывел астанинскую команду вперёд. На 18-й минуте Денис Голубев с передачи Тревора Мёрфи восстановил равенство в счёте. Второй период прошёл без голов. На 43-й минуте Александр Шаров с передачи Вячеслава Основина забил победный гол.

Таким образом, «Сибирь» набрала 66 очков и сравнялась с лидирующим на Востоке «Автомобилистом».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 19 января в Челябинске сыграет с «Трактором». «Сибирь» 18 января примет «Нефтехимик».

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