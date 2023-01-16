«Сибирь» обыграла «Барыс» и сравнялась по очкам с лидирующим на Востоке «Автомобилистом»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На шестой минуте Антон Сагадеев вывел астанинскую команду вперёд. На 18-й минуте Денис Голубев с передачи Тревора Мёрфи восстановил равенство в счёте. Второй период прошёл без голов. На 43-й минуте Александр Шаров с передачи Вячеслава Основина забил победный гол.

Таким образом, «Сибирь» набрала 66 очков и сравнялась с лидирующим на Востоке «Автомобилистом».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 19 января в Челябинске сыграет с «Трактором». «Сибирь» 18 января примет «Нефтехимик».