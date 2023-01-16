Главный тренер «Салавата» рассказал, чего не хватило команде в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом». Уфимцы открыли счёт на старте второго периода и вели в счёте до 47-й минуте. Затем в течение четырёх минут юлаевцы пропустили три гола. В концовке встречи нападающий Николай Кулёмин отыграл одну шайбу, однако на большее «Салават Юлаев» не хватило.

«Хороший матч по накалу. Два матча плей-офф подряд по настрою. Неплохо начали, забили в большинстве. Немного потеряли концентрацию, допустили ненужные ошибки. Сказалось мастерство, а не только потеря концентрации? Они реализовали свои моменты, воспользовались нашими ошибками. Была пару нюансов, играли в качельный хоккей, разменивались атаками. С «Магниткой» нельзя так играть, там техничные парни. Нужно действовать более грамотно.



Сняли вратаря за четыре минуты до конца матча, чего не хватило в атаке? Хладнокровия. Они активно пошли, стали прессинговать. У нас вышли лучшие игроки. У них должна быть смелость, уверенность. Поэтому они считаются лучшими. Это был непростой момент, большое давление. Тут решают хладнокровие и уверенность. Надо быть более смелыми», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».