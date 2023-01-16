Главный тренер «Салавата» от предстоящего «зелёного дерби» с «Ак Барсом» Билялетдинова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Ак Барсом». Команды встретятся через два дня, 18 января, в Казани.

«Нет опасений из-за того, что забили всего по два гола в последних матчах? Мы встречаемся с хорошими соперниками. Моменты есть, только не можем забить.



Аймурзин перестал выходить после первого периода? Он выпал из игры. Алалыкина поставили в центр и завели Кузьмина.



Впереди матч с «Ак Барсом»? Они сейчас на ходу, набирают очки. Это заслуга Зинэтулы Хайдяровича. Важно, чтобы мы были сконцентрированы и играли все 60 минут», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».

Отметим, что «Ак Барс» после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера сыграл восемь матчей, одержав шесть побед. Казанцы за этот отрезок набрали 13 из 16 очков. «Ак Барс» с 62 баллами занимает шестое место на Востоке, «Салават» с 63 очками — пятое.