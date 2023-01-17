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Овечкин применил мощнейший силовой приём. Арбитры могли удалить россиянина до конца матча

Овечкин применил мощнейший силовой приём. Арбитры могли удалить россиянина до конца матча
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В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Айлендерс». В одном из эпизодов российский нападающий Александр Овечкин применил мощный силовой приём против канадского форварда Жан-Габриэля Пажо. Арбитры отправились смотреть эпизод на предмет большого штрафа для российского форварда. Но в итоге капитан столичных не был наказан даже двумя минутами.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 19 результативных передач.

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