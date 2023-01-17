Овечкин применил мощнейший силовой приём. Арбитры могли удалить россиянина до конца матча

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Айлендерс». В одном из эпизодов российский нападающий Александр Овечкин применил мощный силовой приём против канадского форварда Жан-Габриэля Пажо. Арбитры отправились смотреть эпизод на предмет большого штрафа для российского форварда. Но в итоге капитан столичных не был наказан даже двумя минутами.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 19 результативных передач.
- 17 января 2023
-
04:54
-
03:10
-
02:49
-
02:10
-
01:37
- 16 января 2023
-
23:42
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
22:55
-
22:38
-
22:13
-
22:02
-
21:55
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:32
-
20:16
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
18:46
-
18:44
-
18:23
-
17:56
-
17:25
-
16:55
-
16:24
-
15:36
-
15:30
-
15:20