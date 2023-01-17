Василевский вышел на третье место в истории по суммарному количеству побед в НХЛ до 28 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречался с «Сиэтл Кракен». Матч состоялся в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский добился 312-й победы в НХЛ и среди голкиперов до 28 лет вышел на третье место в истории лиги по данному показателю. Отметим, речь в данном случае идёт о сумме побед в регулярном сезоне и плей-офф турнира.

Лидером по количеству побед является Мартин Бродо, в его активе 342 победных матча. На втором месте располагается Патрик Руа — 330 побед.

Напомним, по ходу сегодняшней встречи Андрей Василевский совершил 22 сейва.