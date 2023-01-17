Александр Овечкин повторил ассистентское достижение Бретта Халла за карьеру в НХЛ
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Кэпиталз» результативной передачей отметился российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. Эта передача стала для Овечкина 650-й в заокеанской карьере, что позволило 37-летнему форварду повторить ассистентское достижение Бретта Халла за карьеру в НХЛ. Российский нападающий вышел на 69-е место в истории лиги по результативным передачам, сравнявшись с Халлом.
Впереди россиянина располагается нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру, в активе которого 652 голевые передачи за карьеру в НХЛ.
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