Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин опережает Кросби на 1 очко и отстаёт от Макдэвида — на 33

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс». Благодаря этому капитан «столичных» довёл свой результативный счёт до 50 (30+20) очков в 46 встречах.

Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. Российский нападающий на одно очко опережает капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравшего 49 (21+28) баллов в 43 матчах. Позиции с 13-й по 15-ю делят Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд», Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» и Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс». У всех троих — по 52 очка.

Отметим, что лидирует в гонке капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 83 (37+46) очка в 45 матчах, он обгоняет Овечкина на 33 балла.