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Журналистка из США объяснила, почему Овечкина не удалили до конца матча после грубого хита

Журналистка из США объяснила, почему Овечкина не удалили до конца матча после грубого хита
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Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер объяснила, почему судьи решили не удалять российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после грубого силового приёма против канадского форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэля Пажо.

«Брок Нельсон требовал удаления, в то время как Ноа Добсон считал, что Овечкин ударил Пажо, когда тот находился в уязвимом положении.

Овечкин совершил хит в середине второго периода после игры в большинстве «Кэпиталз», когда 37-летний игрок поехал за Пажо, находившимся с шайбой в углу. Он проскользил для хита и намеревался ударить плечом в плечо. Овечкин, который весит 108 кг при росте 192 см, отправил Пажо, который весит 75 кг при росте 179 см, в нокаут на лёд.

Силовой приём был рассмотрен на предмет крупного штрафа, но удаления не последовало, так как хит был признан чистым. Овечкин не сделал резких шагов перед силовым на Пажо и не подпрыгивал, чтобы инициировать контакт», — приводит слова Сильбер Washington Hockey Now.

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