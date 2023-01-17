Журналистка из США объяснила, почему Овечкина не удалили до конца матча после грубого хита

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер объяснила, почему судьи решили не удалять российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после грубого силового приёма против канадского форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэля Пажо.
«Брок Нельсон требовал удаления, в то время как Ноа Добсон считал, что Овечкин ударил Пажо, когда тот находился в уязвимом положении.
Овечкин совершил хит в середине второго периода после игры в большинстве «Кэпиталз», когда 37-летний игрок поехал за Пажо, находившимся с шайбой в углу. Он проскользил для хита и намеревался ударить плечом в плечо. Овечкин, который весит 108 кг при росте 192 см, отправил Пажо, который весит 75 кг при росте 179 см, в нокаут на лёд.
Силовой приём был рассмотрен на предмет крупного штрафа, но удаления не последовало, так как хит был признан чистым. Овечкин не сделал резких шагов перед силовым на Пажо и не подпрыгивал, чтобы инициировать контакт», — приводит слова Сильбер Washington Hockey Now.
- 17 января 2023
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