Канадский защитник «Трактора» рассказал, с какими сложностями столкнулся в России

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон поделился мыслями об игре команды в нынешнем сезоне и о возможности попасть в плей-офф. Челябинцы занимают восьмое место в Восточной конференции, на два очка опережая «Нефтехимик». У нижнекамцев на один матч сыграно меньше.

Кроме того, Хэмилтон поделился впечатлениями от игры в Континентальной хоккейной лиге и от Москвы с Ярославлем и высказался о сложности, с которой столкнулся в России.

«Все в «Тракторе» говорят, что команда будет в плей-офф, есть ли у меня тоже такая уверенность? Несомненно. У нас стало получаться создавать много моментов и забивать больше голов. Каждая победа, каждое очко приближает нас к цели. Все знают наш дедлайн — 26 февраля, день последнего матча регулярного чемпионата.



Чувствую себя увереннее в КХЛ? Ребята и тренеры в команде помогают мне во всём, поэтому мне легко адаптироваться в КХЛ. Я получаю удовольствие от игры здесь, и мне нравится открывать новые для себя арены.



Какое осталось впечатление от посещения Ярославля и Москвы? Арена и условия для игры в Ярославле просто великолепные. А Москва — очень красивый город, известный во всём мире. Всегда интересно сюда приехать. Так что я действительно наслаждаюсь выездными матчами.



Смог ли посетить какие-то достопримечательности? Я собирался увидеть Красную площадь и Кремль, когда было свободное время. Однако мне пришлось ехать в аэропорт, потому что наконец пришли мои клюшки. Они больше месяца ехали из Канады. После приезда в Россию я получил мои вещи, экипировку, но не клюшки, которые пришлось долго искать. Поэтому надеюсь, что в следующую поездку мне всё же удастся прогуляться по Москве.



Какими клюшками тогда играю всё это время? Мне выдали клюшки из запасов Сергея Телегина», — приводит слова Хэмилтона «РБ Спорт».