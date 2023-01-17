Игроки «Адмирала» сыграют с осуждёнными и сотрудниками ГУФСИН Приморского края

Хоккеисты «Адмирала» сыграют с осуждёнными и сотрудниками ГУФСИН, сообщает VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Матчи пройдут 22 января в Спасске-Дальнем.

«На территории колонии установлена хоккейная коробка. Участники активно тренируются перед матчем. Кроме того, у них будет специальная спортивная форма», — заявили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Состязания пройдут под девизом «Мы разные – хоккей один» по инициативе начальника ГУФСИН Вадима Вёрсткина и при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Адмирал» после 52 матчей набрал 60 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Владивостока сыграет в гостях с «Амуром» 18 января.