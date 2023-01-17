Тренер «Адмирала»: я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Наша философия

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Владивостокская команда выигрывала до 59-й минуты благодаря голу Николая Чебыкина. Однако за 66 секунд до завершения третьего периода «Адмирал» пропустил. В серии буллитов сильнее оказался «Ак Барс», дважды реализовавший свои попытки. Подопечные Тамбиева не смогли забросить в послематчевой серии.

«Считаю, мы выглядели достойно. Ребята выполнили установку на игру, системность игры принесла очко, но могла и два. В концовке не доработали в паре моментов, соперник снял вратаря и наказал. Доволен командой, ее самоотдачей. Улыбаемся, летим в Хабаровск.



Ожидал ли, что «Ак Барс» сыграет инертно? Я не могу комментировать игру соперника. Мы готовились, разбирали «Ак Барс». Этот вопрос лучше адресовать их тренерскому штабу.



Игроки «Ак Барса» называли игру «Адмирала» вязкой, тягучей? Противной, да? Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Я вредный, они вредные (смеётся). В этом году у нас такая философия. Вот такая команда.



Почему решил заменить вратаря перед серией буллитов? Это решение тренера вратарей, я ему полностью доверяю. Он решил поставить Никиту. Я доволен Серебряковым.



Можно ли назвать «Ак Барс» Билялетдинова аккуратной командой? Сейчас «Ак Барс» играет дисциплинированно, системно. Мы долго его разбирали, многое поменялось со времён Знарка: в раскате, атаке, позиционной обороне. Видна рука нового тренера. Удивился, что они столько удалений нахватали», — приводит слова Тамбиева официальный сайт «Адмирала».