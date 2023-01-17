Голкипер «Северстали» Самонов в матче с «Динамо» Мн пропустил с отрицательного угла
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В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Северсталь». После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
В конце второй двадцатиминутки Дмитрий Соколов с передач Ника Меркли и Джозефа Душака открыл счёт в матче. Нападающий минчан бросил по воротам с отрицательного угла, и шайба рикошетом от ловушки голкипера «Северстали» Александра Самонова зашла в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Самонов в текущем регулярном сезоне сыграл за череповчан 14 матчей, в которых одержал пять побед с 89% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.
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