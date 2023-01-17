Ротенберг: СКА понимает, что нужно делать, чтобы обыгрывать системные команды вроде ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) и рассказал об основной задаче на остаток регулярного сезона КХЛ.
«Отличная, боевая игра от ножа. Это то, что нам нужно. Дали возможность сыграть ребятам, которые и в «Вышке» играли, и не играли вообще из-за травм. Проверили, посмотрели, сделали выводы. Два периода игра у нас не шла, хотя играли по системе. Хороший урок, у нас есть следующая игра. Понимаем, в чём добавить, понимаем, что нужно делать, чтобы обыгрывать такие системные команды, как ЦСКА. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.
В следующем матче санкт-петербургские армейцы встретятся в гостях с «Северсталью» 19 января.
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