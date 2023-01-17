Голкипер «Динамо» Коновалов — о своём голе: была разница в две шайбы, можно было рискнуть

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал победу над «Торпедо» (6:4) и рассказал о своей заброшенной шайбе.
«Реализация моментов хорошо сработала, с подставлений шайбы забросили. На добивании действовали. Знали, что «Торпедо» активная команда. Они так действуют и в обороне, и в атаке. Знали, к чему готовиться. Хорошо, что выиграли.
Четыре шайбы от «Торпедо» — это много? Скажу честно, плохо сыграли в обороне. Во всех четырёх шайбах. Должны были пропускать меньше — неважно, с какой командой ты играешь. На носу плей-офф — самая важная часть чемпионата, нужно готовиться.
Что было самым сложным в третьем периоде? Выходили при счёте 5:2, разница в три шайбы — хороший гандикап. Нужно было в обороне попроще сыграть, что у нас не получилось. Но хорошо, что выиграли.
Почему концовка такой безумной получилась? Силы кончились? Да не скажу, что силы кончились. Паника пошла, когда третью нам забили. Начали перестраховываться, а «Торпедо» завладело инициативой.
Они сняли вратаря, забросили мне. Я посмотрел, что можно попробовать. Разница в две шайбы была — можно было рискнуть. Первоначальная задача была выкинуть её из зоны, но дальше она зашла. Просто хотел из зоны выбросить по центру.
Было ли желание забросить в карьере? Нет, у меня не было. Не знаю, как это связано, но вчера сидели вспоминали с ребятами, кто из игроков забрасывал раньше. Игоря Шестёркина вспоминали, Илью Проскурякова.
Раньше в карьере были ли подобные моменты? Даже попыток не было. Это первый мой бросок. Посвящаю гол команде, партнёрам и своим близким!» — цитирует Коновалова сайт «Динамо».
Коновалов – пятый вратарь в истории КХЛ, который стал автором забитого гола.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 17 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:31
-
23:23
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:17
-
22:02
-
21:53
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:09
-
20:39
-
20:32
-
20:15
-
20:13
-
19:59
-
19:39
-
19:19
-
18:44
-
18:35
-
18:17
-
17:55
-
17:33
-
17:20