Голкипер «Динамо» Коновалов — о своём голе: была разница в две шайбы, можно было рискнуть

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал победу над «Торпедо» (6:4) и рассказал о своей заброшенной шайбе.

«Реализация моментов хорошо сработала, с подставлений шайбы забросили. На добивании действовали. Знали, что «Торпедо» активная команда. Они так действуют и в обороне, и в атаке. Знали, к чему готовиться. Хорошо, что выиграли.

Четыре шайбы от «Торпедо» — это много? Скажу честно, плохо сыграли в обороне. Во всех четырёх шайбах. Должны были пропускать меньше — неважно, с какой командой ты играешь. На носу плей-офф — самая важная часть чемпионата, нужно готовиться.

Что было самым сложным в третьем периоде? Выходили при счёте 5:2, разница в три шайбы — хороший гандикап. Нужно было в обороне попроще сыграть, что у нас не получилось. Но хорошо, что выиграли.

Почему концовка такой безумной получилась? Силы кончились? Да не скажу, что силы кончились. Паника пошла, когда третью нам забили. Начали перестраховываться, а «Торпедо» завладело инициативой.

Они сняли вратаря, забросили мне. Я посмотрел, что можно попробовать. Разница в две шайбы была — можно было рискнуть. Первоначальная задача была выкинуть её из зоны, но дальше она зашла. Просто хотел из зоны выбросить по центру.

Было ли желание забросить в карьере? Нет, у меня не было. Не знаю, как это связано, но вчера сидели вспоминали с ребятами, кто из игроков забрасывал раньше. Игоря Шестёркина вспоминали, Илью Проскурякова.

Раньше в карьере были ли подобные моменты? Даже попыток не было. Это первый мой бросок. Посвящаю гол команде, партнёрам и своим близким!» — цитирует Коновалова сайт «Динамо».

Коновалов – пятый вратарь в истории КХЛ, который стал автором забитого гола.

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