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Российский форвард «Монреаля» Дадонов прокомментировал свой дубль в ворота «Виннипега»

Российский форвард «Монреаля» Дадонов прокомментировал свой дубль в ворота «Виннипега»
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Российский нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов прокомментировал свой дубль в сегодняшнем матче в ворота «Виннипега» (4:1).

«Сегодня была важнейшая игра для нас, особенно после предыдущих двух гостевых игр за два дня подряд. Мы просто играем по своей системе в свою игру независимо от соперника. Главный тренер всегда много общается с нами. Он говорит нам, что нужно исправить в своей игре, а что надо оставить», — цитирует Дадонова пресс-служба „Монераля“.

Дадонов в текущем сезоне провёл 36 матчей за «Монреаль», в которых набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-6». Всего в НХЛ на счету 33-летнего россиянина 277 (128+149) очков в 449 матчах.

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