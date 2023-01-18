Шипачёв сравнил Знарка и Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв сообщил, что команда сумела преодолеть кризис, который был в начале сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и сравнил Олега Знарка и Зинэтулу Билялетдинова на посту главного тренера казанского клуба.
«Так ситуация складывалась: и моменты были хорошие, и передачи хорошие отдавал, и сам имел возможность забить, но не получалось, ребята с моих передач не забивали. Мы все играли не очень хорошо этот период, я рад, что мы потихоньку начинаем набирать очки, всей командой движемся вместе. Знарок и Билялетдинов? Оба хорошие тренеры, выигравшие всё. У каждого есть свои нюансы, я не стал бы их так сравнивать», — цитирует Шипачёва ТАСС.
«Ак Барс» одержал шесть побед в восьми матчах после назначения Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба. Шипачёв набрал 35 (6+29) очков в 51 матче. «Ак Барс» после 51 матча занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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