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«Клуб должен был снять его с игры». Североамериканский журналист — о решении Проворова

«Клуб должен был снять его с игры». Североамериканский журналист — о решении Проворова
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Журналист TSN Горд Миллер считает, что «Филадельфия» должна была снять с игры российского защитника «Флайерз» Ивана Проворова за отказ принять участие в раскатке перед матчем с «Анахаймом» (5:2) в «радужном» свитере. Россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.

«1. Проворов имел право отказаться от участия в этих мероприятиях.

2. «Флайерз» должны были отреагировать, сняв его с игры.

3. Свобода слова не освобождает от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в своей соцсети.

Напомним, главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла поддержал Проворова в его решении и отказался снимать россиянина с матча с «Анахаймом». Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд.

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