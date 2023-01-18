«Я уважаю его». Американский главный тренер «Филадельфии» поддержал решение Проворова

Американский главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что уважает решение российского защитника «Флайерз» Ивана Проворова не надевать «радужный» свитер на раскатку перед игрой с «Анахаймом» (5:2). Россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.



«Проворов верен себе и своей религии. За это я уважаю его и не вижу повода убирать Ивана в запас лишь из-за его решения», — цитирует Тортореллу Philly Hockey Now.

Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд. Защитник завершил игру с показателем полезности «+1», один раз бросил по воротам и провёл один силовой приём. Всего за «Филадельфию» россиянин провёл 494 матча, в которых набрал 205 (61+144) очков.