«Я уважаю его». Американский главный тренер «Филадельфии» поддержал решение Проворова
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Американский главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что уважает решение российского защитника «Флайерз» Ивана Проворова не надевать «радужный» свитер на раскатку перед игрой с «Анахаймом» (5:2). Россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.
«Проворов верен себе и своей религии. За это я уважаю его и не вижу повода убирать Ивана в запас лишь из-за его решения», — цитирует Тортореллу Philly Hockey Now.
Проворов принял участие в матче, проведя на льду 22 минуты и 45 секунд. Защитник завершил игру с показателем полезности «+1», один раз бросил по воротам и провёл один силовой приём. Всего за «Филадельфию» россиянин провёл 494 матча, в которых набрал 205 (61+144) очков.
Новость по теме«Я остаюсь верным себе и своей религии». Проворов — об отказе надевать «радужный» свитер
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