Главный тренер «Амура»: в игре с «Адмиралом» было неожиданно хорошее движение

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итог встречи с «Адмиралом» (3:1) и рассказал о состоянии игроков клуба.
«Хороший матч, как и все с «Адмиралом». Очень важные два очка, был хороший настрой и неожиданно хорошее движение. Единственный момент – это дисциплина, много ненужных удалений. Игра была до ошибки, к счастью, её допустил соперник. Забили в большинстве, может, где-то нелогично, но постоянно говорим, что любой бросок опасен.
Ян Дрозг, Денис Вихарев и Янис Калниньш завтра начинают тренироваться, думаю, что на выезде их увидим», — цитирует Епанчинцева сайт КХЛ.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Счёт между командами в сезонной серии стал 4-3 в пользу «Амура». Ответный матч между этими командами запланирован на 21 января. Встреча пройдёт во Владивостоке.
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