«Как дизелёк, тихонечко идёт и забирает свои очки». Коньков — о «Сибири»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру «Сибири» в текущем сезоне.
«Восток и вообще чемпионат в этом году очень интересные. Давайте посмотрим, как играет «Сибирь». Без громких заявлений, пошагово. Как говорил Андрей Николаевич Сафронов, «Сибирь», как дизелёк, тихонечко идёт и забирает свои очки. Сейчас они по праву занимают второе место на Востоке. Работа Андрея Мартемьянова показывает, что выбранный путь работает. Они понимают, где их сильные стороны и за счёт чего они могут побеждать», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Новосибирский клуб после 52 матчей набрал 66 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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