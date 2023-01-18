Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал фаворитов сезона КХЛ в Восточной конференции

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал фаворитов сезона КХЛ в Восточной конференции.

«Я считаю, что «Авангард» очень серьёзно играет. Если мы уберём сентябрь, то команда – лидер Востока по всем показателям, играет стабильно и регулярно набирает очки. Они стабилизировали свою игру и уже прекрасно понимают, что приносит пользу. Они убрали ошибки в обороне, помогают вратарям, вратари начали помогать им, поэтому идёт стабильная игра.



Мне очень нравится, как в этом году играет «Салават Юлаев». Да, немного не хватает такой стабильности, чтобы точно знать, что они могут довести каждый матч до победы. Но то, как они играют в обороне, даёт надежду на то, что у них хорошие шансы пройти в плей-офф как можно дальше. Я считаю, что у них хорошие шансы даже на то, чтобы побороться за финал конференции и финал лиги.



Временный спад у «Металлурга». Я считаю, что такое может случаться. Тренерский штаб имеет колоссальный опыт. Ещё почти полтора месяца до начала плей-офф, и я думаю, что эту ситуацию они тоже решат.



«Автомобилист» ушёл бы в очень приличный отрыв, если бы не было этой серии поражений в декабре-январе. Сейчас команда, дай бог, стабилизировалась, нащупывает свою игру. В команде есть бомбардиры, очень хорошие, сильные игроки. Вы прекрасно знаете, что в плей-офф лидеры решают исход матчей. Когда идёт равная борьба, проявляется мастерство», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.