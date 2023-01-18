Гимаев: «Ак Барс» с приходом Билялетдинова преобразился, но не стал лучше в игровом плане

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев рассказал об очередном «зелёном» дерби между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», которое состоится сегодня, 18 января, в 19:00 мск.
«Не думаю, что в этом матче будет фаворит. Да, «Ак Барс» играет дома, но «Салават» в последних матчах показывает приличную игру. Команда находится на верхних строчках. Понятно, что «Ак Барс» преобразился с появлением Билялетдинова с точки зрения результата. Но я бы не сказал, что команда стала сильнее в игровом плане.
Казанцы играют более организованно, у них стало меньше околохоккейных историй. «Зеленое дерби» – матч отдельного характера, поэтому предсказать победителя в нём крайне сложно. Обе команды хороши именно в оборонительных действиях. Если «Ак Барс» забрасывает шайбы с переменным успехом, то «Салават» в целом нельзя назвать результативной командой. Хотя яркие матчи у уфимцев в этом году тоже были. Ключевым фактором в этой встрече будет игра вратарей», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
В текущем сезоне в «зелёном» дерби у команд в четырёх матчах по две победы.
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