«Вашингтон» вызвал нападающего Алексея Протаса из АХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» вызвал нападающего Алексея Протаса из команды «Херши Бирс» Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «столичных».
22-летний Протас набрал 10 (3+7) очков в 41 игре за «Вашингтон» в этом сезоне.
В пяти играх за «Херши» в этом сезоне Протас сделал три голевые передачи. Уроженец Витебска набрал 24 (8+16) очка в 42 играх за «Медведей» в сезоне-2021/2022.
«Кэпиталз» выбрали Протаса на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 91-м номером.
«Вашингтон Кэпиталз» после 47 матчей набрал 54 очка и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из столицы США сыграет в гостях с «Аризоной Койотс» утром 20 января в 5:00 мск.
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