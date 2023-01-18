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Кирилл Марченко рассказал, почему провёл концовку прошлого сезона в ВХЛ

Кирилл Марченко рассказал, почему провёл концовку прошлого сезона в ВХЛ
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал, почему провёл концовку прошлого сезона в ВХЛ.

«В КХЛ я провёл три сезона, только на последний этап сезона в прошлом году поехал играть в ВХЛ. Отсрочило ли это мой переход, не очень хочу рассуждать, получилось так, как получилось, сейчас я в НХЛ, и меня это радует. Когда ты попадаешь в место, где меньше давления, раскрываешься больше. Много положительного мне дал СКА, играл достаточно неплохо, а в последнем сезоне из-за физической формы посчитали, что я не был готов играть концовку чемпионата, поэтому отыграл в ВХЛ. Я думаю, это не сказалось на моих игровых качествах и сильных сторонах, играть я всегда рад и готов», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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