Тренер «Вашингтона» объяснил перевод форварда Обе-Кюбеля в первое звено к Овечкину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил перевод нападающего Николя Обе-Кюбеля в первую тройку атаки к Александру Овечкину и Дилану Строуму на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Форвард занял место Конора Шири, отправленного в третье звено.



«Мы хотели убедиться, что, играя матч день назад, мы не растеряли форму и каждое звено будет показывать скорость и физическую силу. «Миннесота» — более сложный соперник. У них есть ребята, против которых тяжело играть, так что это подготовило Кюбеля к выходу в другом звене. Я просто подумал, что это его игра — он быстр, физически развит, он может побороться, его звено забило гол. Я думал, что он вошёл в игру и оказал положительное влияние на неё», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.

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