Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» объяснил перевод форварда Обе-Кюбеля в первое звено к Овечкину

Тренер «Вашингтона» объяснил перевод форварда Обе-Кюбеля в первое звено к Овечкину
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил перевод нападающего Николя Обе-Кюбеля в первую тройку атаки к Александру Овечкину и Дилану Строуму на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Форвард занял место Конора Шири, отправленного в третье звено.

«Мы хотели убедиться, что, играя матч день назад, мы не растеряли форму и каждое звено будет показывать скорость и физическую силу. «Миннесота» — более сложный соперник. У них есть ребята, против которых тяжело играть, так что это подготовило Кюбеля к выходу в другом звене. Я просто подумал, что это его игра — он быстр, физически развит, он может побороться, его звено забило гол. Я думал, что он вошёл в игру и оказал положительное влияние на неё», — приводит слова Лавиолетта Washington Hockey Now.

Новость по теме
Тренер «Вашингтона» прокомментировал перевод Кузнецова в четвёртое звено на матч с «Уайлд»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023