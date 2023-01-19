Джейсон Робертсон стал шестым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в регулярке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Даллас Старз». В ходе второго периода гости впереди — 3:0.

Автором второй заброшенной шайбы в матче стал нападающий гостей Джейсон Робертсон, для которого этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, 23-летний нападающий стал шестым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в текущей регулярке.

На первом месте в снайперской гонке НХЛ располагается капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого на данный момент 38 голов. Следом идут форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (35), нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон (32), а также форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Робертсон (по 30).