Микко Рантанен стал седьмым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 30 шайб в регулярке

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали «лавины» со счётом 4:1.

Дублем отметился финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. Также на счету финна результативная передача. Всего в текущем сезоне НХЛ Рантанен забросил 31 шайбу и стал седьмым игроком, кому покорилась отметка в 30 заброшенных шайб.

На первом месте в снайперской гонке НХЛ располагается капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в активе которого на данный момент 38 голов. Следом идут форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (35), нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон (32), Рантанен (31), а также форвард «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Джейсон Робертсон (по 30).