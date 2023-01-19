Кучеров отказался от броска по пустым воротам ради хет-трика Стэмкоса

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Хет-триком отметился капитан «молний» Стивен Стэмкос, который добрался до отметки в 502 заброшенные шайбы за «Тампа-Бэй» и стал первым хоккеистом франшизы, кому покорилась отметка в 500 голов. Третью шайбу канадец забросил в пустые ворота с передачи российского форварда «молний» Никиты Кучерова. Россиянин мог сам забрасывать шайбу в пустые ворота, однако отдал точную передачу на капитана, чтобы тот оформил свой 11-й хет-трик в карьере НХЛ.

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