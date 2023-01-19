Реакция отца Андрея Кузьменко на заброшенную шайбу сына в матче с «Тампа-Бэй». Видео

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

В середине третьего периода заброшенной шайбой в большинстве отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, подставив клюшку под бросок защитника Куинна Хьюза. В трансляцию матча попал момент, как отец нападающего вскочил со своего места, чтобы отпраздновать заброшенную шайбу сына. Рядом с отцом сидела мать Кузьменко, которая, видимо, не сразу поняла, что сын стал автором заброшенной шайбы, и не стала вставать с места.

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Кузьменко был признан второй звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 39 (18+21) очков в 43 матчах.