Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер сравнялся по победам в НХЛ с Бобом Хартли

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Эта победа стала 463-й в 758 матчах регулярных чемпионатов НХЛ для главного тренера «Тампа-Бэй» Джона Купера. По этому показателю он сравнялся с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли и делит 32-е место в общем списке главных тренеров в истории НХЛ. Отметим, что по проценту побед в регулярных матчах среди тренеров с минимум 500 играми Купер занимает второе место с 65,2%, уступая лишь легендарному Скотти Боумэну с его 65,7% побед в регулярных матчах НХЛ.

«Тампа-Бэй» одержала пятую победу подряд и завтра, 20 января, встретится с «Эдмонтон Ойлерз».