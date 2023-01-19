Кадейкин: слухи о моём переходе в СКА? Не обращаю внимания, у нас впереди плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, почему команда уступила принципиальному сопернику «Ак Барсу» (1:2), а также сообщил, как относится к слухам о его возможном переходе в СКА.
«Пару раз ошиблись, не вывели шайбу из зоны. Индивидуальные ошибки, хотя моменты были простые: где-то шайба скакала, где-то пас неточный отдали. Абсолютно ненужные ошибки. Где-то сыграли робко и как-то медленно. Казань особо ничего не ждала, давила. Если бы сыграли правильно, перевели бы игру в зону «Ак Барса», было бы всё нормально.
Давно играем по системе? Три года точно, думаю. Как Томи Лямся поставил эту систему. Результат сами видите. Очень консервативная система. Слухи о моём переходе в СКА? Нормально. На слухи внимание вообще не обращаю. У нас впереди плей-офф. Сейчас даже говорить об этом не хочется», — цитирует Кадейкина Metaratings.
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