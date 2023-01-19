Канадский защитник «Салавата Юлаева»: Мухамадуллин готов к игре в Северной Америке

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2) и заявил, что защитник уфимской команды Шакир Мухамадуллин готов к игре в НХЛ.

«На мой взгляд, получилась зрелищная и увлекательная игра. Классная, ощущалась атмосфера дерби. Было ощущение, что был матч плей-офф. Встретились две хорошие, системные команды. Понятно, что невесело по итогам встречи, однако впереди ещё много матчей, плюс у нас будет возможность взять у них реванш на своём льду. И это снова будет, думаю, кубковый матч, шестой по счёту, поэтому будет такой же эмоциональный хоккей. Нам надо будет показать всё лучшее, что мы умеем, при своих трибунах.

Мухамадуллин? Он классный молодой игрок. Неплохо знает язык, хорошо общаемся с ним. На льду он делает меня лучше, а я его. Поэтому у нас с ним такая пара – сплав молодости и опыта. Думаю, он вполне созрел для игры в Северной Америке, если потребуется, то буду рад ему помочь словом и делом», — цитирует Мёрфи Metaratings.

Мухамадуллин был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 20-м номером на драфте НХЛ — 2020. В прошлом сезоне защитник провёл три матча в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси», отдав две результативные передачи. В текущем сезоне КХЛ на счету 21-летнего игрока обороны 17 (5+12) очков в 51 матче при показателе полезности «+14».