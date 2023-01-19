«Он был спокоен и хладнокровен в воротах». Рантанен об игре Георгиева в матче с «Калгари»

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен похвалил российского голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева за игру в матче с «Калгари» (4:1). Россиянин отразил 34 из 35 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

«Нужно быть готовым играть сразу после стартового вбрасывания, пока команда соперника вкатывается в игру. Мы можем воспользоваться этим преимуществом, и сегодня мы это сделали.

Соперник оказывал на нас сильное давление. Мы позволили им создать несколько голевых моментов, но Георгиев был спокоен и хладнокровен в воротах. Это была очень хорошая игра в его исполнении», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.

Финский форвард оформил дубль и отдал результативную передачу. Георгиев одержал 17 побед в 31 матче текущего сезона НХЛ.