Кожевников ответил на вопрос, кто из игроков КХЛ готов к игре в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кто из игроков КХЛ готов к игре в НХЛ.
«Пока таких явных (кандидатов на отъезд в НХЛ. – Прим. «Чемпионата»), как Овечкин, как Малкин, не видно. Свечников раньше уехал. Мичков и Мирошниченко – нормальные. Но надо время, чтобы они показали. Или туда их берут и там накатывают – это другая вещь совершенно. Сейчас трудно говорить. Мичков – талантливейший парень. Шансы у него есть. Но он один. Дальше кто ещё у нас? Жафяров? Никишин? Да, но они на два-три года подписаны, насколько я знаю», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Ранее глава скаутинга новичков НХЛ оценил шансы на драфте НХЛ – 2023 форварда «Сочи» Матвея Мичкова.
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