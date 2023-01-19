«Самый большой ледовый стадион». Путину доложили о строительстве «СКА Арены»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что строительство «СКА Арены» идёт по графику, сообщило информационное агентство Regnum.
«Есть свои трудности, но я думаю, что первый матч… Это там, где должен проходить чемпионат по хоккею, но, как Вы говорили, мы проведём свой матч там, и я думаю, что летом это произойдёт», — сказал Беглов.
«Самый большой ледовый стадион», — заметил Владимир Путин.
«Да, 22 тысячи мест», — подтвердил губернатор.
Внутри здания продолжается монтаж инженерных сетей, черновая и чистовая отделка помещений. Вокруг здания завершаются работы по созданию скейт-парка и футбольного поля легкоатлетического стадиона.
Ранее пресс-служба «СКА Арены» рассказала «Чемпионату» о ходе строительства стадиона.
- 19 января 2023
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