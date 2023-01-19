Главный тренер «Барыса» Скабелка: давно мы не испытывали чувство победы

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) и рассказал о травме Линдена Вея.

«Такой непростой матч. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Давно мы не испытывали чувство победы. После Дальнего Востока команда не выигрывала, поэтому, конечно, хотели мы этого и шли к этому. Думаю, мы заслуженно победили.



Да, второй период остался за «Трактором». Получили ненужное удаление в начале второго периода. Естественно, и в первом периоде были ненужные удаления. Но команда справилась неплохо. Просили ребят не удаляться. Но два удаления подряд, и «Трактор» забрал инициативу, продолжал атаковать и много бросков сделал. К нашему счастью, всего один гол забили. Ребята неплохо пластались в своей зоне. В начале второго периода ребята молодцы, пошли в атаку, забили два быстрых гола. Очень важные два очка для нас.

Что случилось с Линденом Веем? Это наш лидер, капитан. Он получил повреждение ещё дома, перед отъездом обследовался. Насколько серьёзная травма, пока не могу сказать, но в ближайшее время мы его не увидим. Это потеря для нас», — приводит слова Скабелки Shaiba.kz.

После победы «Барыс» набрал 50 очков и занимает девятое место в таблице Востока.