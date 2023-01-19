Анвар Гатиятулин: неудачная игра «Трактора» в овертаймах? Заигрываемся

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3 ОТ) и назвал причины неудачной игры команды в овертаймах.

«Равный матч. Игра в неравных составах решила исход. Было желание, контролировали игру, много действовали в позиционной атаке. Наверное, где-то недостаточно создавали помехи перед вратарём. Большинство бросков голкипер видел. Этого не хватило в атаке, чтобы забить.

После четырёхдневных пауз «Трактор» хуже играет? Соперник плотно играет в обороне, все время приходилось преодолевать. Если неправильно играем, то происходят потери, приходится возвращаться в оборону, затрачивая на это силы. Была скованность. Играли против прямого конкурента. Моменты были – должны были их реализовывать.

Второй гол – это ошибка видеотренера? Приняли решение взять запрос. Не угадали.

С чем связано, что «Трактор» в этом сезоне не очень хорошо играет в овертаймах? Заигрываемся. Игра идёт три на три. Здесь важно, как мы играем с шайбой и без неё. Хорошая контратака была, не смогли забрать подбор, соперник нас поймал на этом. Посмотрим, разберём.

Что с Романом Мануховым? Есть повреждение. Готовился, но после вчерашней тренировки повреждение ещё беспокоит. Надеемся, что к следующему матчу будет готов.



По каким причинам не играет Теэму Пулккинен? Дали ему возможность подтянуть физическую форму. Скорее всего, что к следующей игре будет готов.

Почему сегодня отсутствовала реализация большинства? Когда двигаем шайбу и отдаем точные передачи, тогда есть моменты. Сегодня было несколько хороших розыгрышей, потом стали передерживать, соперник успевал. Были моменты для завершения, но не смогли их реализовать», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

После поражения челябинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка.