В сети показали форму команд на Матч звёзд НХЛ. Она выполнена в ретростиле

В «Твиттере» показали форму команд на Матч звёзд НХЛ. Она выполнена в ретростиле и вдохновлена Матчем всех звёзд 1994 года.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.



Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.

В список игроков вошли российские хоккеисты Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).