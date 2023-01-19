«Это сближает команду». Тренер «Филадельфии» Торторелла — о решении Проворова

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, как решение российского защитника клуба Ивана Проворова повлияло на атмосферу в раздевалке. Напомним, россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за религиозных соображений.
«Решение Проворова повлияло на раздевалку? Ни на секунду. Встреча продлилась 15–20 минут и была действительно полезной. Это хороший процесс в очень важной ситуации. Для меня это сближает команду. Меня не беспокоят слухи о расколе в команде.
Прови не сделал ничего плохого. То, что вы не согласны с его решением, не означает, что он сделал что-то не так.
Он не бил в барабан и не голосил против этой акции. Он тихо занимался своими делами. Мы с ним несколько раз обсуждали, как собираемся это сделать. Проворов остался верен своим убеждениям», — приводит слова Тортореллы TSN.
- 19 января 2023
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