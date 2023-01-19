Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал состояние получившего травму Лильи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Автомобилистом» (3:0) рассказал о состоянии шведского нападающего Якоба Лильи.
«Лилья? На какое-то время выбыл из строя, хотя, может, что и не выбыл. Сейчас посмотрим, но слава богу, что ничего не сломал.
Сегодня перед игрой на установке затрагивали тему того, что сегодня, скорее всего, игра будет состоять из всего, что мы готовили в течение всего сезона. Очень много разных тактических элементов, были разные варианты игры с шайбой и игры без шайбы.
Что случилось с большинством? Получился такой момент, что были нарушены сочетания игроков. Выбыл Лилья, был удалён Уил, которые оба играют «четыре на три», поэтому по ходу пришлось перестраивать некоторые модели. Однозначно с завтрашнего дня с новыми сочетаниями начнём готовиться к следующей игре.
У Волкова космический коэффициент надёжности, а Коновалов забивает голы? Ну Коновалов будет в поле играть, и у нас остаётся один вратарь (смеётся). Наш состав не стабилизировался. Сейчас, наоборот, начинают возвращаться травмированные. Как их вписать, если другие смотрятся шикарно? Вот кто смотрится шикарно, тот играть и будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 января 2023
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