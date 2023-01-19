Р. Ротенберг: по ходу сезона видим, что мотивация — козырь СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (2:1 Б) и рассказал, что армейцы слишком много играют в меньшинстве.

«Хорошая боевая игра. Отличная атмосфера на трибунах. Череповец – хоккейный город. Знали, что будет тяжёлая игра. Соперник стремится в плей-офф. Игра будет на уровне плей-офф. Мы внесли изменения в состав. Ребята молодцы, сыграли самоотверженно, проявили характер. Командная победа. Нам нужно забивать, хотя мы создаём много голевых моментов. Нам нужно добавить в этом компоненте. Будем тренировать, отрабатывать. Где-то сыграть похитрее, закрыть вратаря. Нужно отметить отличную игру Дмитрия Шугаева сегодня. Он очень хорошо сыграл. «Северсталь» в целом хорошо сыграла. Очень важная победа. Отдельная благодарность болельщикам, которые приехали в Череповец нас поддержать. Мы это видели, мы это чувствовали. Вы придали нам дополнительные силы вырвать эту победу.

Играл Подъяпольский – это случайно или как-то связано с Череповцом? Наш тренер вратарей много работает с Владом. Мы знаем сильные стороны Влада. Давно следили за ним. Сегодня была его плановая игра. Это никак не связано с тем, что играли против «Северстали». Мы сегодня увидели его прогресс. Победа сегодня – огромная его заслуга. У нас два сильных вратаря. Здоровая конкуренция как у полевых игроков, так и у вратарей за место в составе.

Если ли проблема с мотивацией игроков? Нет. Мы видим по ходу сезона, что мотивация – наш козырь. Мы всегда работаем над тем, чтобы улучшить настрой игроков, игровую дисциплину, игру в обороне. Мы много удаляемся. Нужно убрать этот компонент. Мы в лиге на первом месте по штрафным минутам. Это недопустимо. Мы очень много играем в меньшинстве. Да, меньшинство у нас очень хорошее. Сегодня пропустили необязательный гол в меньшинстве – рикошет, но это тоже гол. Нельзя удаляться, и мы можем этот компонент улучшить. У нас осталось 14 игр до старта плей-офф. Надо минимизировать ошибки, играть в системе. Играть в атаке с импровизацией. Нам нужно выигрывать с явным преимуществом, чтобы не рисковать», — цитирует Ротенберга официальная страница «Северстали» во «ВКонтакте».

СКА после победы набрал 86 очков и продолжает возглавлять таблицу Запада.