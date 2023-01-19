Разин — о поражении от СКА: одна из лучших игр «Северстали» по самоотдаче, по желанию

Главный тренер «Северсталь» Андрей Разин подвёл итог матча со СКА (1:2 ОТ) и рассказал про буллитную серию в матче.

«Очень робко начали, пропускали позиционные атаки, контратаки. Хорошо, что не пропустили. Потом выровняли, получили большинство. Одно из них реализовали. Одна из лучших наших игр по самоотдаче, по желанию. По счёту тоже хорошо играли. Соперник мастеровитый. Жалко терять дополнительное очко. Тем более у нас было три ничьих в основное время со СКА, ни разу не взяли дополнительное очко. У нас в целом за сезон 12 таких игр. Жалко, жалко. Игрой команд я сегодня доволен. Ничего страшного.



Не расстроены, что так неудачно провели буллитную серию? Ребята знают Подъяпольского, но никто не забил? Рожкова он как раз не знал – тоже не забил. Подъяпольский – хороший вратарь. На тренировках с тренерским штабом ребята, которые играли с ним, ни разу не проиграли. Поэтому всё закономерно. Мы и пытались в овертайме решить исход. Влад действительно силён в буллитах. Хороший вратарь», — цитирует Разина телеграм-канал «Северстали».

Череповецкий клуб занимает девятую строчку в таблице Запада, имея в активе 52 очка.