«Герой, что тут скажешь». Журналист Fоx News — о решении защитника «Филадельфии» Проворова

Ведущий Fox News Такер Карлсон высказался о защитнике «Филадельфии Флайерз» Иване Проворове. Напомним, россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.
«Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» — заявил Карлсон.
Отметим, что канадский журналист Горд Миллер призвал наказать Проворова за отказ участвовать в акции. При этом российский хоккеист подчеркнул, что не стал надевать специальный свитер из-за религиозных соображений.
Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, защитник имеет конфликт с руководством клуба, которое недовольно его игрой. Проворов может быть обменян до закрытия трансферного окна в текущем сезоне.
Всего за «Филадельфию» Проворов провёл 495 матчей, в которых набрал 205 (61+144) очков.
- 19 января 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
21:57
-
21:55
-
21:50
-
20:59
-
20:48
-
20:25
-
20:16
-
19:41
-
19:29
-
18:39
-
18:29
-
18:09
-
17:37
-
17:16
-
17:01
-
16:53
-
16:36
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:00