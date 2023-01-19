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«Герой, что тут скажешь». Журналист Fоx News — о решении защитника «Филадельфии» Проворова

«Герой, что тут скажешь». Журналист Fоx News — о решении защитника «Филадельфии» Проворова
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Ведущий Fox News Такер Карлсон высказался о защитнике «Филадельфии Флайерз» Иване Проворове. Напомним, россиянин отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

«Герой, что тут скажешь. Печально, что для этого понадобился иностранец. В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» — заявил Карлсон.

Отметим, что канадский журналист Горд Миллер призвал наказать Проворова за отказ участвовать в акции. При этом российский хоккеист подчеркнул, что не стал надевать специальный свитер из-за религиозных соображений.

Ранее сообщалось, что, по информации СМИ, защитник имеет конфликт с руководством клуба, которое недовольно его игрой. Проворов может быть обменян до закрытия трансферного окна в текущем сезоне.

Всего за «Филадельфию» Проворов провёл 495 матчей, в которых набрал 205 (61+144) очков.

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