«Рейнджерс» проиграл «Бостону» дома. Панарин — без результативных действий
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
За «Бостон» забивали Павел Заха, Патрис Бержерон и Коннор Клифтон.
В составе хозяев площадки смог отличиться Бен Харпур. Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов принимали участие в данном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, однако результативными действиями отметиться не смогли.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Флорида Пантерз». «Бостон», в свою очередь, встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Матчи пройдут 23 и 24 января соответственно.
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