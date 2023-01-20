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«Рейнджерс» проиграл «Бостону» дома. Панарин — без результативных действий

«Рейнджерс» проиграл «Бостону» дома. Панарин — без результативных действий
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Бостон» забивали Павел Заха, Патрис Бержерон и Коннор Клифтон.

В составе хозяев площадки смог отличиться Бен Харпур. Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов принимали участие в данном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, однако результативными действиями отметиться не смогли.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Флорида Пантерз». «Бостон», в свою очередь, встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Матчи пройдут 23 и 24 января соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Крейчи) – 01:19 (5x5)   0:2 Бержерон (Маршан, Смит) – 24:42 (5x5)   0:3 Клифтон (Маршан, Крейчи) – 40:28 (5x5)   1:3 Харпур (Лафренье, Шнайдер) – 55:37 (5x5)
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